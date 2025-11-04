Con cristal, viciosos acaban encerrados

Cinco hombres fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad por posesión de cristal, las acciones se llevaron a cabo en operativos preventivos para mantener la paz social.

El primer arresto se realizó en la calle Lerdo de Tejada, en la Cabecera Municipal, donde los agentes municipales ubicaron a Noé “N” de 28 años, encontrándole una dosis de cristal.

En más resultados, Jesús “N” de 33 años fue ubicado en la calle 25 de Diciembre, en la colonia Primero de Mayo, cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno; se le localizó un envoltorio con cristal.

Sobre la calle Sierra Nevada, en la colonia La Sierra, oficiales municipales tuvieron contacto visual con quien dijo llamarse Víctor “N” de 42 años, descubriéndole otra dosis de la droga.

Durante patrullajes sobre la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Hogares Ferrocarrileros Tercera Sección, fue ubicado un sujeto que cometía faltas administrativas, se identificó como Pedro “N” de 23 años, encontrándole una dosis de material similar a la droga conocida como cristal.

Finalmente, sobre la calle Circuito San Antonio, en la colonia Santo Tomás, servidores públicos visualizaron a quien dijo llamarse José “N” de 18 años, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la sustancia conocida como cristal.

A todos se les hizo saber que serían detenidos por posesión de metanfetaminas, para después seguir con el debido trámite ante la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.