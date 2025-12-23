logo pulso
Seguridad

Hallan cuerpo calcinado en baldío de El Palmar

El reporte a las autoridades fue cerca de las 10:00 horas de este martes

Por Redacción

Diciembre 23, 2025 10:34 a.m.
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

El cuerpo de una persona fue localizado calcinado en un lote baldío de la calle 101, en la colonia El Palmar.

El reporte a las autoridades fue cerca de las 10:00 horas de este martes, pero debido a que estaba totalmente quemado no se pudo establecer si se trata de un hombre o una mujer. 

Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, así como elementos de la GCE, quienes aseguraron el área.

Posteriormente, la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con el levantamiento del cuerpo para las investigaciones correspondientes. 

