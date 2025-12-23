Hallan cuerpo calcinado en baldío de El Palmar

El cuerpo de una persona fue localizado calcinado en un lote baldío de la calle 101, en la colonia El Palmar.

El reporte a las autoridades fue cerca de las 10:00 horas de este martes, pero debido a que estaba totalmente quemado no se pudo establecer si se trata de un hombre o una mujer.

Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, así como elementos de la GCE, quienes aseguraron el área.

Posteriormente, la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con el levantamiento del cuerpo para las investigaciones correspondientes.

