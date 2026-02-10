Hallan sin vida a un hombre al exterior del Ferrocarrilero

Un hombre de aproximadamente 65 años quedó tendido sin signos vitales en el exterior del Deportivo Ferrocarrilero. El reporte fue a la 13:30 horas de este martes.

Vecinos del lugar pidieron ayuda a través del 911 al darse cuenta del hombre que se encontraba sin vida en el área del estacionamiento.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes al revisarlo, lo encontraron sin signos vitales, por lo que se presume que murió por infarto.

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) aseguraron el área, previo a la legada de la Policía de Investigación y peritos de la FGE.

