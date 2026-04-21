Hallan vehículo robado en tianguis de la Fenapo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que durante un operativo realizado el pasado domingo en un tianguis de venta de vehículos instalado en el estacionamiento de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), fue detectada una unidad con reporte de robo.

El funcionario detalló que esta intervención formó parte de una estrategia coordinada entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, en la que participaron la Policía de Métodos de Investigación, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como autoridades estatales y municipales.

Explicó que estas acciones derivan de acuerdos previos enfocados en atender el delito de robo de vehículos en la capital potosina.

Villa Gutiérrez precisó que en el operativo se inspeccionaron alrededor de 300 vehículos que se encontraban al interior del tianguis, el cual, suele concentrar entre 300 y 400 unidades en cada jornada. Indicó que, hasta el momento, únicamente se tiene registro de un automóvil con reporte de robo, aunque las revisiones y el seguimiento de los casos continuarán.

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Asimismo, señaló que por instrucción del alcalde se reforzarán las acciones en torno a la comercialización de vehículos, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y atacar los puntos vinculados con este delito.

Añadió que estos operativos funcionan como una medida de regulación preventiva, centrada en la verificación e identificación de unidades, por lo que se mantendrán de manera constante en este tipo de espacios.

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De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre del año, en la capital potosina se han registrado un total de 297 casos de robo a vehículo, lo que equivale a una disminución del 20.5 por ciento con respecto a los casos registrados en el mismo periodo del año pasado.