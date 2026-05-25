Hombre pierde la vida tras ser embestido por camioneta
CIUDAD VALLES.- Un hombre de 77 años de edad falleció luego de que una camioneta lo embistió frente a la iglesia del ejido La Pila, en la cordillera tének.
El occiso fue identificado como Martín Morales Bautista, vecino de ese mismo sector. Traía una cuatrimoto y era acompañado por una menor de edad.
De acuerdo con la información recabada, el anciano se detuvo a la orilla de la carretera para comprar un raspado. En ese momento pasó a exceso de velocidad una camioneta y chocó contra su cuatrimoto, prensándolo contra una banca de concreto.
El causante del accidente no se detuvo y huyó con rumbo desconocido, aunque los testigos lo identificaron y proporcionarían la información a las autoridades.
El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, en minutos, llegaron paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, Martín ya había fallecido. La menor sobrevivió, aunque se desconoce si sufrió lesiones.
