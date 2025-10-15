Identifican cuerpo de hombre hallado en río Moctezuma
Se presume que cayó por accidente al agua y fue arrastrado por la corriente
SAN VICENTE.- Fue identificado el hombre hallado muerto en el área del Cañón del Gato, en el municipio de San Vicente; era vecino de la localidad de Tancojol.
El infortunado respondió en vida al nombre de Octavio Valdez Reséndiz, de 67 años de edad, quien desde el sábado era buscado por su familia.
De acuerdo con la información recabada, la última vez que Octavio fue visto con vida se encontraba en estado de ebriedad y salió de su domicilio, sin regresar.
La zona estaba incomunicada debido a la creciente del río Moctezuma. Se presume que el hombre por su estado cayó por accidente al agua y fue arrastrado por la corriente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Su cuerpo fue localizado la tarde del lunes, cerca del acceso a la localidad de Tancuiche, en el lugar conocido como Cañón del Gato.
Tras la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se le practicó la necropsia de rigor, confirmándose que murió ahogado.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Reabren tramo del bulevar Río Santiago; Río Españita sigue cerrado
Redacción
La Policía Vial mantiene recorridos de vigilancia y pide a los automovilistas conducir con precaución por los encharcamientos
Hallan a hombre asesinado dentro de una camioneta
Redacción
La víctima presentaba heridas de bala y fue encontrada en una camioneta que se estrelló contra un árbol en la lateral de la carretera 57
Conductor abandona su vehículo tras chocar contra un poste
Redacción
De acuerdo con los indicios, el conductor al parecer se encontraba ebrio