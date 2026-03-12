Impactan camioneta en poste sobre bulevar San Luis

Daños materiales de consideración se registraron en un choque de vehículos contra objeto fijo en bulevar San Luis, carretera 57, próximo al puente Valentín Amador.

El reporte fue antes de las 12:00 de este día, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet circulaba en carriles centrales con dirección al norte, pero frente a la colonia Las Palmas, pierde el control hacia su izquierda e impacta con la guarnición y choca con un poste metálico de alumbrado público.

Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes después de brindarle la asistencia tomaron conocimiento del accidente, retirando el vehículo con grúa para depositarlo en una pensión. No hay heridos.

