logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Impactan camioneta en poste sobre bulevar San Luis

Guardia Civil de Soledad atendió el accidente y retiró el vehículo con grúa

Por Redacción

Marzo 12, 2026 12:25 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Daños materiales de consideración se registraron en un choque de vehículos contra objeto fijo en bulevar San Luis, carretera 57, próximo al puente Valentín Amador.

El reporte fue antes de las 12:00 de este día, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet circulaba en carriles centrales con dirección al norte, pero frente a la colonia Las Palmas, pierde el control hacia su izquierda e impacta con la guarnición y choca con un poste metálico de alumbrado público.

Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes después de brindarle la asistencia tomaron conocimiento del accidente, retirando el vehículo con grúa para depositarlo en una pensión. No hay heridos. 

LEA TAMBIÉN

Choque múltiple en bulevar San Luis deja cuantiosos daños

Los hechos se registraron a las 02:00 de la tarde

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Impactan camioneta en poste sobre bulevar San Luis
Impactan camioneta en poste sobre bulevar San Luis

Impactan camioneta en poste sobre bulevar San Luis

SLP

Redacción

Guardia Civil de Soledad atendió el accidente y retiró el vehículo con grúa

Queman un tercer vehículo de guardia civil en Ciudad Valles
Queman un tercer vehículo de guardia civil en Ciudad Valles

Queman un tercer vehículo de guardia civil en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Suman tres autos incendiados a elementos de la corporación en ese municipio

Apresan a 3 personas por violencia familiar
Apresan a 3 personas por violencia familiar

Apresan a 3 personas por violencia familiar

SLP

Redacción

Atienden y canalizan caso de maltrato infantil
Atienden y canalizan caso de maltrato infantil

Atienden y canalizan caso de maltrato infantil

SLP

Redacción