Implementan dispositivo de seguridad en Zona Industrial

Incluye recorridos permanentes en puntos estratégicos, supervisión en el traslado del transporte de personal y de carga

Por Pulso Online

Octubre 17, 2025 04:21 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, informó que a través de la Dirección General de Guardia Municipal, implementó un dispositivo itinerante en la Zona Industrial, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y vigilancia en este importante sector de la ciudad.

El operativo incluye recorridos permanentes en puntos estratégicos, supervisión en el traslado del transporte de personal y de carga, para promover un entorno seguro para trabajadores y usuarios de la zona.

Además, derivado de los acuerdos de la Mesa de Coordinación para la construcción de la paz, se trabaja de la mano con la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Estado, a fin de garantizar una atención oportuna ante cualquier eventualidad.

La Policía de la Capital reafirmó su compromiso de mantener la tranquilidad y seguridad de quienes diariamente laboran y transitan por la Zona Industrial.

