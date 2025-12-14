Incautan dos motos con reporte de robo

En distintos hechos, oficiales de la Policía Municipal de la capital realizaron la localización de dos motocicletas que contaban con reporte de robo, tras los hallazgos se notificó a la autoridad ministerial para la realización de las investigaciones correspondientes.

El primer hallazgo se realizó durante patrullajes preventivos en la calle Mariotte de la colonia Progreso, donde los agentes municipales detectaron en condiciones de abandono reciente una motocicleta marca Kurazai en color blanco sin placas de circulación. Al verificar los datos en el Sistema único de información policial del C4 Municipal se supo que había sido robada el pasado 11 de diciembre.

El segundo hallazgo se efectuó en las calles Prolongación Arbolitos y Prolongación Adolfo López Mateos, en la colonia Matamoros, donde los agentes municipales detectaron en un lote baldío una motocicleta marca BDS en color gris con amarillo, modelo 2025, la cual había sido robada el pasado mes de octubre.

En ambos casos, los oficiales adscritos a la Dirección General de Guardia Municipal procedieron con el traslado de las unidades a una pensión, notificando posteriormente a la Fiscalía General del Estado a fin de que se continúe con las investigaciones correspondientes.

