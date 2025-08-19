Incautan vehículos irregulares en la Fenapo

Entre las acciones permanentes en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, la Fiscalía General del Estado ha logrado asegurar diversos automotores que circulaban con irregularidades en las últimas 48 horas.

Se trata de tres unidades, entre ellas un Nissan tipo Rogue, una camioneta Honda tipo CR-V y un sedán marca Hyundai de color arena, los cuales fueron inspeccionados por agentes de la PDI, quienes determinaron que sus números de identificación vehicular presentaban anomalías en sus registros.

Además, un automóvil tipo Civic de la marca Honda mantenía un reporte de robo desde el 7 de agosto de 2024.

Todos los automotores fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien realizará las indagatorias necesarias para establecer la procedencia legal y efectuar la devolución correspondiente.

