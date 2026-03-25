Incendio en El Charquillo moviliza a bomberos (video)
Vecinos iniciaron labores de control del fuego antes de la llegada de cuerpos de rescate
Un incendio en pastizales y basureros clandestinos en la comunidad de el Charquillo, al norponiente de la capital, alertó las autoridades este miércoles.
Se reporta que en el lugar se quemó una vivienda, por lo que vecinos empezaron a apagar el fuego en lo que llegaban corporaciones de rescate y Bomberos.
Más tarde, se informó que diversas instituciones se encontraban en labores de sofocación.
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Hasta el momento no se ha informado de personas heridas.
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