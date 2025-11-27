Incineran más de 93 kilos de droga en San Luis Potosí

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), incineró un total de 93 kilos 989 gramos 900 miligramos de narcóticos asegurados en distintos operativos realizados en el estado, como resultado de acciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

La destrucción fue realizada a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y contempló principalmente 89 kilos 931 gramos 200 miligramos de cannabis sativa, además de diversas cantidades de drogas sintéticas y sustancias ilícitas, entre ellas clorhidrato de metanfetamina, cocaína, metanfetamina, Delta 8 THC, Delta 9, hexahidrocannabinol, así como un kilo 679 gramos 800 miligramos de sustancias negativas y 73 unidades de psicotrópicos.

Durante el procedimiento también fueron destruidos 22 objetos relacionados con actividades delictivas, como inhibidores de señal, baterías recargables, cascos balísticos, chalecos tácticos, mochilas, pipas de metal, estuches, una báscula gramera digital y vapeadores, entre otros.

El evento fue encabezado por el fiscal federal en San Luis Potosí y contó con la presencia de personal del Órgano Interno de Control de la FGR, la Inspección General de Operaciones, Policía Federal Ministerial, peritos y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes verificaron que el proceso se realizara conforme a la normatividad vigente.

