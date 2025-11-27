Atiende PC un parto fortuito en colonia Progreso
En el lugar, una joven mamá dio a luz a un pequeño varón
La tarde de este día, personal del área operativa de la Dirección de Protección Civil de la capital, en coordinación con paramédicos voluntarios, atendieron un parto fortuito sobre la colonia Progreso.
En el lugar, una joven mamá dio a luz a un pequeño varón, recibiendo apoyo inmediato por parte del equipo de emergencias.
Tras el nacimiento, tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica correspondiente, reportándose estables.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fotos: PC
Motociclista resulta lesionado en un percance
Impactó contra un carro que se le atravesó en la avenida Salk de la colonia Progreso
no te pierdas estas noticias
Atiende PC un parto fortuito en colonia Progreso
Pulso Online
En el lugar, una joven mamá dio a luz a un pequeño varón
Agentes de la GCE repelen agresión en El Naranjo
Redacción
Los atacantes lograron escapar, dejando un vehículo abandonado
Dan cárcel a "huachicolero" detenido en carretera a Matehuala
Pulso Online
Raúl E es sentenciado a siete años y seis meses de prisión y pagará multa a favor de Pemex