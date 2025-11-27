Atiende PC un parto fortuito en colonia Progreso

La tarde de este día, personal del área operativa de la Dirección de Protección Civil de la capital, en coordinación con paramédicos voluntarios, atendieron un parto fortuito sobre la colonia Progreso.

En el lugar, una joven mamá dio a luz a un pequeño varón, recibiendo apoyo inmediato por parte del equipo de emergencias.

Tras el nacimiento, tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica correspondiente, reportándose estables.

Fotos: PC