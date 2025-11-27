logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atiende PC un parto fortuito en colonia Progreso

En el lugar, una joven mamá dio a luz a un pequeño varón

Por Pulso Online

Noviembre 27, 2025 02:29 p.m.
A
Fotos: PC

Fotos: PC

La tarde de este día, personal del área operativa de la Dirección de Protección Civil de la capital, en coordinación con paramédicos voluntarios, atendieron un parto fortuito sobre la colonia Progreso.

En el lugar, una joven mamá dio a luz a un pequeño varón, recibiendo apoyo inmediato por parte del equipo de emergencias.

Tras el nacimiento, tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica correspondiente, reportándose estables. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fotos: PC

LEA TAMBIÉN

Motociclista resulta lesionado en un percance

Impactó contra un carro que se le atravesó en la avenida Salk de la colonia Progreso

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atiende PC un parto fortuito en colonia Progreso
Atiende PC un parto fortuito en colonia Progreso

Atiende PC un parto fortuito en colonia Progreso

SLP

Pulso Online

En el lugar, una joven mamá dio a luz a un pequeño varón

Agentes de la GCE repelen agresión en El Naranjo
Agentes de la GCE repelen agresión en El Naranjo

Agentes de la GCE repelen agresión en El Naranjo

SLP

Redacción

Los atacantes lograron escapar, dejando un vehículo abandonado

Dan cárcel a huachicolero detenido en carretera a Matehuala
Dan cárcel a huachicolero detenido en carretera a Matehuala

Dan cárcel a "huachicolero" detenido en carretera a Matehuala

SLP

Pulso Online

Raúl E es sentenciado a siete años y seis meses de prisión y pagará multa a favor de Pemex

Detienen a joven por presunto robo en Bodega Aurrerá del Centro
Detienen a joven por presunto robo en Bodega Aurrerá del Centro

Detienen a joven por presunto robo en Bodega Aurrerá del Centro

SLP

Redacción

Policía capitalina arresta a un joven sorprendido ocultando mercancía valuada en 1,039 pesos en Bodega Aurrerá del Centro.