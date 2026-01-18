logo pulso
Individuo atacó a su padre, otro a la pareja

Por Redacción

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Individuo atacó a su padre, otro a la pareja

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunta violencia familiar; dichas acciones se realizaron en las colonias Hogares Ferrocarrileros Tercera Sección y Genovevo Rivas Guillén, como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos.

En la Privada del Yaqui, en la colonia Hogares Ferrocarrileros Tercera Sección, los agentes municipales se presentaron con un ciudadano, quien indicó que su hijo lo agredió de forma física y dañó dos de sus vehículos, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra. En el lugar fue ubicado el reportado, quien se identificó como Juan "N" de 37 años.

Más tarde, en la calle Clemente Hernández, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, los policías tuvieron contacto con una mujer, quien indicó que su pareja la violentó de forma física y la amenazó, por lo que pidió proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Venancio "N" de 52 años.

A los dos les hicieron saber que serían detenidos por presunta violencia familiar, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición.

