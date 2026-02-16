logo pulso
Intentó ingresar más de 300 gramos de "cristal" a La Pila

Fue asegurada durante revisión en horario de visita.

Por Redacción

Febrero 16, 2026 02:25 p.m.
A
Intentó ingresar más de 300 gramos de "cristal" a La Pila

Una mujer de 25 años fue detenida en el Centro de Reinserción Social La Pila tras intentar ingresar aproximadamente 308 gramos de metanfetamina, durante el horario de visitas, informó la autoridad estatal.

De acuerdo con un boletín oficial, los hechos ocurrieron durante los operativos de revisión aplicados por personal de Seguridad Penitenciaria, como parte de los protocolos permanentes en los centros de reclusión.

Medidas de seguridad en centros penitenciarios

La mujer, identificada como Fátima "N", llevaba dos envoltorios con la sustancia conocida como "cristal", que presuntamente pretendía introducir en el área de visitas.

El comunicado señala que estas acciones forman parte de los operativos de seguridad implementados en los centros penitenciarios para evitar el ingreso de objetos o sustancias prohibidas.

Agentes de la GCE destrozan restaurante

La Guardia Nacional no fue informada de la incursión de la Guardia Civil en un predio contiguo al restaurante.

La autoridad no precisó si la detenida ya fue puesta a disposición del Ministerio Público ni qué cargos se le imputarán, aunque indicó que los protocolos de revisión continúan de manera permanente.

SLP

Redacción

Fue asegurada durante revisión en horario de visita.

