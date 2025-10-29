Investiga FGE abandono de niños en El Manantial

Ya se abrió una carpeta de investigación por el abandono de dos niños en el fraccionamiento El Manantial, localizado en el municipio de Villa de Pozos, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Refirió que elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) acudieron al llamado de auxilio de vecinos adyacentes al domicilio, quienes denunciaron que los niños se encontraban solos y encerrados en la casa.

La fiscal general recordó que los niños fueron canalizados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), instancia que se encargará de resguardarlos mientras se define la investigación.

"Nosotros iniciamos una carpeta de investigación, porque bueno, los padres los dejaron solos en casa y esto constituye, desde el punto de vista de la Fiscalía, un delito", remarcó la entrevistada.

En nueve meses del 2025, la FGE inició 445 investigaciones por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, según el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSLP).