Hallan armas en presunto campo de adiestramiento en Cedral
De acuerdo con un parte informativo de la Guardia Civil Estatal, el decomiso fue en coordinación con el Ejército Mexicano
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la localización de un predio en el Altiplano y que, aparentemente, fungía como centro de adiestramiento del crimen organizado.
De acuerdo con un parte informativo de la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con el Ejército Mexicano, se localizó en Cedral el "inmueble presuntamente utilizado como campo de adiestramiento de un grupo criminal".
En el lugar, "se aseguraron cinco armas largas, 15 cargadores, 225 cartuchos, así como chalecos y un casco táctico", informó la corporación.
Se espera más información del caso en próximas horas, pero la GCE difundió una fotografía de lo asegurado, pero no se habla de detenidos.
