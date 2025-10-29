logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hallan armas en presunto campo de adiestramiento en Cedral

De acuerdo con un parte informativo de la Guardia Civil Estatal, el decomiso fue en coordinación con el Ejército Mexicano

Por Redacción

Octubre 29, 2025 09:57 a.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la localización de un predio en el Altiplano y que, aparentemente, fungía como centro de adiestramiento del crimen organizado. 

De acuerdo con un parte informativo de la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con el Ejército Mexicano, se localizó en Cedral el "inmueble presuntamente utilizado como campo de adiestramiento de un grupo criminal".

En el lugar, "se aseguraron cinco armas largas, 15 cargadores, 225 cartuchos, así como chalecos y un casco táctico", informó la corporación. 

Se espera más información del caso en próximas horas, pero la GCE difundió una fotografía de lo asegurado, pero no se habla de detenidos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío
En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío

En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío

SLP

Redacción

Fue liberado sano y salvo por personal de Protección Civil

Vuelca camioneta en carretera libre Valles-Rioverde; un lesionado
Vuelca camioneta en carretera libre Valles-Rioverde; un lesionado

Vuelca camioneta en carretera libre Valles-Rioverde; un lesionado

SLP

Huasteca Hoy

Hallan armas en presunto campo de adiestramiento en Cedral
Hallan armas en presunto campo de adiestramiento en Cedral

Hallan armas en presunto campo de adiestramiento en Cedral

SLP

Redacción

De acuerdo con un parte informativo de la Guardia Civil Estatal, el decomiso fue en coordinación con el Ejército Mexicano

Solo daños tras volcadura en la carretera 57
Solo daños tras volcadura en la carretera 57

Solo daños tras volcadura en la carretera 57

SLP

Redacción

El conductor perdió el control frente a la plaza Sendero; el auto terminó con las llantas hacia arriba