En flagrancia sorprenden a par de ladrones

Víctima fue amenazada con un cuchillo y despojada de sus pertenencias

Por Redacción

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
En atención que se brinda a auxilios , agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a dos hombres por presunto robo, uno en la colonia San Felipe y otro en Villa Alborada.

El primer arresto surgió a partir de responder a un reporte , en el cual se informó que en un OXXO de la avenida México, de la colonia San Felipe, se encontraba un sujeto retenido que intentó sustraer artículos.

Los policías fueron recibidos por el responsable del establecimiento, quien les señaló al individuo, mismo al que se acercaron y después de entrevistarlo se identificó como Óscar “N” de 21 años, encontrándole productos comestibles, los cuales dijo no poder pagar, por lo que se le informó que sería detenido por presunto robo a comercio.

Por otro lado, en la calle Constelación de la colonia Villa Alborada, agentes municipales observaron que un grupo de personas tenía retenido a un individuo; al acercarse, un ciudadano pidió proceder legalmente en su contra, ya que los amenazó con un cuchillo y lo despojó de su teléfono celular y su cartera.

Siguiendo el protocolo de actuación, los policías dialogaron con el señalado, y dijo llamarse Gerardo “N” de 21 años, encontrándole los artículos mencionados en el reporte, por lo que se le indicó que sería detenido por presunto robo a transeúnte.

A ambos se les informaron los derechos que la ley les concede y se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

