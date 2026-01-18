La GCE, con más resultados, asegura JJH

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, aseguró que, estadísticamente, la Guardia Civil Estatal es la institución de seguridad con más resultados en cuanto a detenciones se refiere y la capital potosina cuenta con acciones de campo y de inteligencia, lo que ha permitido que todos los días obtengan resultados, principalmente de personas que se dedican a la venta de droga de manera independiente.

Reiteró que la GCE se ha consolidado como una institución que hace frente a los ilícitos, "esto lo analizamos diariamente en las mesas de seguridad y actuamos con base a los mapas de calor".

Respecto a las detenciones en la capital potosina, éstas se realizan principalmente en zonas urbanas de las zonas norte, sur y parte de los límites entre Villa de Pozos y Soledad, "pero principalmente la presencia policial previene y disuade, las tareas se complementan con trabajos de proximidad social".

Otro de los aspectos a destacar es la coordinación que existe con la FGCE cuando al momento de efectuar la detención de un presunto vendedor de droga se pone a disposición para el inicio de las indagatorias pertinentes.

Señaló Juárez Hernández que, "en términos generales la GCE ha venido actuando de la manera correcta y como a cada año se esperan superar las expectativas".