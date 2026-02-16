Lo detienen por actos obscenos frente a paseantes en Tequis

Elementos de la Guardia Municipal detuvieron a un hombre señalado por realizar conductas obscenas en las inmediaciones del Jardín de Tequis.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, la acción se derivó de un reporte ciudadano atendido la noche del domingo en la calle Mariano Arista, donde paseantes alertaron sobre un individuo que, a bordo de un vehículo, realizaba exhibiciones indebidas.

Individuo acusado por exhibiciones obscenas

Procedimiento legal y consecuencias

Los oficiales se aproximaron al automóvil señalado y localizaron al presunto responsable, a quien informaron que su conducta podría constituir el delito de ultrajes a la moral pública.

El sujeto fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.