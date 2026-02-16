logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia “El Rosas”

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia “El Rosas”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Lo detienen por actos obscenos frente a paseantes en Tequis

El sujeto fue asegurado tras un reporte ciudadano en la calle Mariano Arista.

Por Redacción

Febrero 16, 2026 06:52 p.m.
A
Detenido por presuntos ultrajes a la moral

Detenido por presuntos ultrajes a la moral

Elementos de la Guardia Municipal detuvieron a un hombre señalado por realizar conductas obscenas en las inmediaciones del Jardín de Tequis.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, la acción se derivó de un reporte ciudadano atendido la noche del domingo en la calle Mariano Arista, donde paseantes alertaron sobre un individuo que, a bordo de un vehículo, realizaba exhibiciones indebidas.

 Individuo acusado por exhibiciones obscenas 

Procedimiento legal y consecuencias

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los oficiales se aproximaron al automóvil señalado y localizaron al presunto responsable, a quien informaron que su conducta podría constituir el delito de ultrajes a la moral pública.

El sujeto fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.

LEA TAMBIÉN

Agentes de la GCE destrozan restaurante

La Guardia Nacional no fue informada de la incursión de la Guardia Civil en un predio contiguo al restaurante.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lo detienen por actos obscenos frente a paseantes en Tequis
Lo detienen por actos obscenos frente a paseantes en Tequis

Lo detienen por actos obscenos frente a paseantes en Tequis

SLP

Redacción

El sujeto fue asegurado tras un reporte ciudadano en la calle Mariano Arista.

Video | “Diablero” de Abastos da golpiza a motociclista
Video | “Diablero” de Abastos da golpiza a motociclista

Video | “Diablero” de Abastos da golpiza a motociclista

SLP

Redacción

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad

Motociclista pierde la vida en accidente rumbo a Rascón
Motociclista pierde la vida en accidente rumbo a Rascón

Motociclista pierde la vida en accidente rumbo a Rascón

SLP

Huasteca Hoy

El percance sucedió este domingo por la tarde

Intentó ingresar más de 300 gramos de “cristal” a La Pila
Intentó ingresar más de 300 gramos de “cristal” a La Pila

Intentó ingresar más de 300 gramos de “cristal” a La Pila

SLP

Redacción

Fue asegurada durante revisión en horario de visita.