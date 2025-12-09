Localizan a hombre sin vida en predio de Tierra Blanca
El cuerpo fue encontrado con aparente disparo en la cabeza en el domicilio de Prolongación Coronel Romero
Un hombre fue localizado sin vida en un inmueble de la colonia Tierra Blanca.
El reporte fue las 10:00 horas de este martes cuando se recibió el reporte en el número de emergencias 911.
Al sitio arribaron oficiales de la SSPC municipal , quienes al verificar en el domicilio de Prolongación Coronel Romero, encontraron a un masculino aparentemente con disparo en la cabeza.
La Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la recolección de indicios para determinar las causas del suceso.
