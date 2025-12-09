Localizan a hombre sin vida en predio de Tierra Blanca

Un hombre fue localizado sin vida en un inmueble de la colonia Tierra Blanca.

El reporte fue las 10:00 horas de este martes cuando se recibió el reporte en el número de emergencias 911.

Al sitio arribaron oficiales de la SSPC municipal , quienes al verificar en el domicilio de Prolongación Coronel Romero, encontraron a un masculino aparentemente con disparo en la cabeza.

La Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la recolección de indicios para determinar las causas del suceso.

