Localizan a hombre sin vida en predio de Tierra Blanca

El cuerpo fue encontrado con aparente disparo en la cabeza en el domicilio de Prolongación Coronel Romero

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 11:24 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Un hombre fue localizado sin vida en un inmueble de la colonia Tierra Blanca.

El reporte fue las 10:00 horas de este martes cuando se recibió el reporte en el número de emergencias 911.

Al sitio arribaron oficiales de la SSPC municipal , quienes al verificar en el domicilio de Prolongación Coronel Romero, encontraron a un masculino aparentemente con disparo en la cabeza.

La Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la recolección de indicios para determinar las causas del suceso.

Rescatan a niñas abandonadas en una vivienda

Ya tenían varios días sin comida y los vecinos las reportaron a la policía

