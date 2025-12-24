Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.– Una persona que hasta el momento no ha sido identificada fue encontrada sin vida en un arroyo del fraccionamiento Lomas del Yuejat.

Por las características, podría tratarse de un hombre, de tez blanca; sin embargo, no se le apreciaba el rostro, debido a que la mitad de su cuerpo quedó dentro del agua y solo sus piernas estaban fuera.

El hallazgo ocurrió debajo de un puente que conecta el área de los juzgados mixtos y la gasolinera Autopark con las tiendas Elektra y Waldos, al sur de la ciudad.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el llamado de una persona, quien les informó que al pasar por el lugar observó el cuerpo dentro del arroyo.

Al arribar, los oficiales confirmaron que se trataba de una persona sin vida, por lo que procedieron a acordonar la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado.

El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia de ley, con la cual se establecerá la causa de la muerte. En tanto, elementos de la Policía de Métodos de Investigación ya trabajan para dar con los familiares del fallecido.