Localizan y aseguran vagoneta hurtada

Por Redacción

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Localizan y aseguran vagoneta hurtada

Policías de la Guardia Civil de Soledad localizaron una vagoneta con reporte de robo vigente; dicha acción se llevó a cabo en la colonia Hogares Populares Pavón, al atender un reporte ciudadano.

Agentes municipales respondieron a un auxilio ciudadano, en el que se informó que una camioneta previamente robada fue ubicada en la Avenida Paseo de las Palomas, en la colonia mencionada, por lo que se solicitó la presencia de la autoridad.

Oficiales municipales se presentaron en el lugar, donde tuvieron contacto con el vehículo, mismo que se acercaron a inspeccionar y consultaron su estatus legal en Plataforma México.

El resultado mostró que la camioneta marca Mazda, de color gris, contaba con reporte de robo vigente del 12 de diciembre de 2025.

De inmediato fue asegurada para posteriormente ponerla a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de continuar con el trámite respectivo y se le daría aviso al propietario para que acuda a reclamarla.

