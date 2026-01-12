logo pulso
Maleantes agreden a elementos de GCE de Matehuala

Fueron detenidos con armas de fuego, "ponchallantas" y un auto robado

Por Redacción

Enero 12, 2026 11:11 a.m.
A
Foto: GCE

Foto: GCE

Agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), detuvieron a dos hombres que se desplazaban en un vehículo y que tras una persecución se les encontraron armas de fuego y artefactos metálicos conocidos como "poncha llantas". 

En camino a la localidad de 'Pocitos', kilómetro 2, fueron avistados los presuntos y cuyo conductor evadió la presencia policial al tiempo de realizar disparos contra los agentes policiales con la intención de causar daño, no obstante se les dio alcance y pudieron ser neutralizados.

Se trata de Ariel N. de 39 años de edad y Kevin N. de 27 años, a quienes se les encontraron tres armas de fuego calibre .223, ocho cargadores, 200 cartuchos útiles y 39 artefactos de varilla corrugada conocidos como "poncha llantas".

También se aseguró un vehículo VW Virtus modelo 2024 en color azul con reporte de robo con violencia el 06/11/2025 en Matehuala, mismo que tras los hechos quedó volcado. Los presuntos que dijeron confirmar una célula del CDG quedaron a disposición de la FGE para lo que determine.

