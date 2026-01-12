Maleantes agreden a elementos de GCE de Matehuala
Fueron detenidos con armas de fuego, "ponchallantas" y un auto robado
Agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), detuvieron a dos hombres que se desplazaban en un vehículo y que tras una persecución se les encontraron armas de fuego y artefactos metálicos conocidos como "poncha llantas".
En camino a la localidad de 'Pocitos', kilómetro 2, fueron avistados los presuntos y cuyo conductor evadió la presencia policial al tiempo de realizar disparos contra los agentes policiales con la intención de causar daño, no obstante se les dio alcance y pudieron ser neutralizados.
Se trata de Ariel N. de 39 años de edad y Kevin N. de 27 años, a quienes se les encontraron tres armas de fuego calibre .223, ocho cargadores, 200 cartuchos útiles y 39 artefactos de varilla corrugada conocidos como "poncha llantas".
También se aseguró un vehículo VW Virtus modelo 2024 en color azul con reporte de robo con violencia el 06/11/2025 en Matehuala, mismo que tras los hechos quedó volcado. Los presuntos que dijeron confirmar una célula del CDG quedaron a disposición de la FGE para lo que determine.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Vinculan a proceso a hombre por transportar más de 80 kilos de marihuana en SLP
La FGR aseguró marihuana y dictó prisión preventiva al imputado
no te pierdas estas noticias
Maleantes agreden a elementos de GCE de Matehuala
PULSO
Fueron detenidos con armas de fuego, "ponchallantas" y un auto robado
Investiga FGE presunto feminicidio en colonia Satélite
PULSO
Autoridades confirman el asesinato de una mujer en la calle República de Uruguay
Estrellan camioneta en caseta de la Politécnica
Redacción
Accidente en Circuito Potosí deja daños materiales; no se reportan personas lesionadas