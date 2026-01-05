logo pulso
"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Seguridad

Manifestantes bloquean Valentín Amador en Soledad

Hay operativo vial a la altura de la avenida de Los Pinos

Por Redacción

Enero 05, 2026 12:39 p.m.
A
Manifestantes bloquean Valentín Amador en Soledad

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad informó que se realizó el abanderamiento de un bloqueo por manifestación en las avenidas Valentín Amador y De Los Pinos.

En el lugar se encuentran oficiales de vialidad, quienes trabajan para agilizar el tránsito y brindar orientación sobre rutas alternas a las y los conductores.

"Se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, anticipar sus destinos y atender en todo momento las indicaciones de la autoridad", dijo la corporación. 

SLP

Redacción

Hay operativo vial a la altura de la avenida de Los Pinos

