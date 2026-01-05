Manifestantes bloquean Valentín Amador en Soledad
Hay operativo vial a la altura de la avenida de Los Pinos
La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad informó que se realizó el abanderamiento de un bloqueo por manifestación en las avenidas Valentín Amador y De Los Pinos.
En el lugar se encuentran oficiales de vialidad, quienes trabajan para agilizar el tránsito y brindar orientación sobre rutas alternas a las y los conductores.
"Se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, anticipar sus destinos y atender en todo momento las indicaciones de la autoridad", dijo la corporación.
Bloquean vecinos la carretera a Matehuala y Valentín Amador
Ciudadanos de las colonias Ferrocarrilera y Popular bloquearon la avenida Valentin Amador y carretera Matehuala, donde se quejaron de drenajes colapsados que no se han atendido por el Interapas.De acu...
