Menor causa accidente y daña vehículos

En atención a un reporte, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un menor por presuntos daños y provocar un accidente, esto en la colonia Primero de Mayo.

Los policías se presentaron en la calle 13 de Septiembre, en la colonia mencionada, donde fueron recibidos por los reportantes, quienes señalaron a un adolescente de chocar contra una camioneta y un automóvil que estaban estacionados, causándoles daños considerables e intentar escapar del lugar, por lo que pidieron proceder legalmente en su contra.

Los oficiales municipales se acercaron con el reportado, quien después de varios minutos de diálogo se identificó como Alexis "N" de 16 años, aunque no se informó qué tipo de vehículo conducía.

Al sujeto se le comunicó que sería detenido por presuntos daños y por causar un hecho de tránsito, y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

