Menor intentó hurtar destornillador en tienda

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un menor por presunto robo a comercio, la acción se realizó en la colonia San Francisco, como resultado de la respuesta inmediata a un reporte ciudadano.

Los agentes se presentaron en un supermercado ubicado sobre la avenida San Pedro, en la colonia mencionada, donde personal del establecimiento señaló a un individuo de intentar sustraer un artículo sin realizar el pago correspondiente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Policías soledenses se acercaron con el señalado y, luego de entrevistarlo, se identificó como Calefh "N", de 16 años, a quien le fue localizado un desarmador inalámbrico, mismo que aseguró no poder pagar.

De inmediato se le informó que sería detenido por presunto robo a comercio, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el trámite correspondiente.

