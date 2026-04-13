Motociclista pierde la vida en la Valles-Tamazunchale

CIUDAD VALLES. Un motociclista falleció luego de sufrir un accidente cuando se desplazaba por la carretera federal Valles-Tamazunchale.

El infortunado fue identificado como Pablo Cortez, quien trabajaba en una refaccionaria para bicicletas y motocicletas ubicada en la calle Abasolo, en la zona centro, y tenía su domicilio en el ejido El Lobo y Anexas, cerca de El Pujal.

De acuerdo con la información recabada, la noche del domingo circulaba a bordo de una motocicleta Bajaj Pulsar negra, con dirección de la cabecera municipal hacia su vivienda. Sin embargo, al llegar al kilómetro 368 de la carretera federal número 85 México-Laredo, sobre el puente que cruza el libramiento Valles-Tamuín, antes del ejido La Calera, habría sufrido una caída accidental.

El motociclista quedó tendido a la orilla de la vía de circulación. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle auxilio, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Al sitio también arribaron familiares y amigos de la víctima. De manera preliminar, se presume que el accidente pudo haber sido provocado por un bache de gran tamaño localizado a pocos metros del punto donde ocurrió el percance.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal, donde se le practicará la necropsia de ley.