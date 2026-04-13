FENAE 2026 cierra sin incidentes mayores en Soledad

Soledad de Graciano Sánchez.– La Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026 concluyó sin incidentes mayores durante su clausura, de acuerdo con autoridades municipales, que reportaron saldo blanco tras varios días de actividades.

Durante la jornada de cierre, miles de personas acudieron al recinto ferial, donde predominó un ambiente familiar y de tranquilidad, con presencia constante de elementos de seguridad en accesos y zonas de mayor afluencia.

El operativo incluyó vigilancia en el interior y alrededores, así como control del flujo vehicular en vialidades cercanas, lo que evitó complicaciones mayores tanto para asistentes como para automovilistas.

Aunque se registraron algunas incidencias menores, estas no representaron riesgos para la población, por lo que el evento se desarrolló sin contratiempos relevantes.

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La edición 2026 de la FENAE concluye así con un balance positivo en materia de seguridad, en uno de los eventos más concurridos del municipio.