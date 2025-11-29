Motociclista resulta herido tras choque en 20 de Noviembre

Un hombre lesionado fue el saldo de un en choque de una motocicleta con vehículo en la avenida 20 de Noviembre a la altura de la calle Reforma.

Los hechos se registraron a las 12:30 horas de este sábado, cuando un motociclista no guardó la distancia reglamentaria e impactó por alcance con un vehículo Nissan Platina en la avenida con dirección a la avenida de La Paz.

Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron al motociclista que resultó con algunos golpes.

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos del incidente.

