Motociclista resulta herido tras choque en 20 de Noviembre

Motociclista sufre heridas en incidente vial con vehículo en avenida Reforma

Por Redacción

Noviembre 29, 2025 01:33 p.m.
A
Motociclista resulta herido tras choque en 20 de Noviembre

Un hombre lesionado fue el saldo de un en choque de una motocicleta con vehículo en la avenida 20 de Noviembre a la altura de la calle Reforma.

Los hechos se registraron a las 12:30 horas de este sábado, cuando un motociclista no guardó la distancia reglamentaria e impactó por alcance con un vehículo Nissan Platina en la avenida con dirección a la avenida de La Paz.

Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron al motociclista que resultó con algunos golpes.

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos del incidente.

