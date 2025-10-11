Motociclistas, en 8 de cada 10 accidentes en Soledad
El director de Protección Civil expone la alarmante frecuencia de percances con motociclistas.
Los accidentes viales en los que se ven involucrados motociclistas continúan registrándose de manera constante en el municipio, señaló el director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, quien detalló que de un promedio de 10 percances viales al día, ocho corresponden a motociclistas.
De acuerdo con el funcionario, la mayoría de los percances se debe al exceso de velocidad y la falta de precaución, aunque en algunos casos los conductores simplemente pierden el control y derrapan sobre el pavimento mojado.
Esta incidencia, como señaló, se ha podido conocer debido a las atenciones que brinda la ambulancia de la dependencia, la cual reiteró ha brindado apoyo a este tipo de accidentes.
"Han sido incluso solo raspones, donde ellos se resbalan; por fortuna no hemos tenido decesos", señaló.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El funcionario destacó que, si bien varios motociclistas solo presentan lesiones menores, otros han tenido que ser trasladados a hospitales debido a fracturas, principalmente en las extremidades.
"Es común que sufran fracturas, sobre todo en las piernas, por lo que algunos deben ser trasladados; otros son atendidos en el lugar o llevados por familiares", explicó.
Bravo Galicia lamentó el hecho de que muchos motociclistas continúan sin utilizar casco de protección, y en ocasiones viajan hasta tres o cuatro personas en una sola unidad, incluso con menores de edad.
"Es algo muy delicado. Nosotros no tenemos facultad para sancionar, pero es una situación que debería atender la autoridad correspondiente", puntualizó.
no te pierdas estas noticias
Motociclistas, en 8 de cada 10 accidentes en Soledad
Flor Martínez
El director de Protección Civil expone la alarmante frecuencia de percances con motociclistas.
Balacera en bar de Jacarandas deja un muerto
Redacción
Otro hombre resultó herido y fue trasladado para su atención médica
Lluvia ocasiona fuertes choques en río Santiago
Redacción
Participaron nueve vehículos con daños cuantiosos y una persona resultó herida