Muere adulto mayor tras ser arrollado por motociclista en Santiago

Un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de ser arrollado por un motociclista la tarde de este lunes en calles del barrio de Santiago, en la capital potosina.

Motociclista arrolla adulto mayor en Santiago

De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió minutos antes de las 17:00 horas, cuando el conductor de una motocicleta de color negro circulaba sobre la avenida de La Paz con dirección hacia la avenida Damián Carmona. Al llegar frente al jardín de Santiago, un adulto mayor intentó cruzar la calle y fue impactado por la unidad.

Acciones de la autoridad tras el accidente

Tras el percance, testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios al peatón; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal acudieron para acordonar el área y cerrar completamente el carril, mientras se realizaban las labores correspondientes.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo, a fin de integrar la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades.