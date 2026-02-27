logo pulso
Muere hombre atropellado en la Valles–Tampico

El conductor responsable huyó; la víctima, empleado de Praderas Huastecas

Por Huasteca Hoy

Febrero 27, 2026 07:59 a.m.
A
Muere hombre atropellado en la Valles–Tampico

TAMUÍN.– Un trabajador de la empacadora Praderas Huastecas perdió la vida luego de ser embestido por una camioneta sobre la carretera federal Valles–Tampico.

La víctima fue identificada como Carlos Hernández, de 44 años de edad, vecino del ejido El Centinela.

De acuerdo con los primeros datos, alrededor de las 3:00 de la madrugada salió de su centro de trabajo y se dirigía a su domicilio. Cuando estaba por llegar, a la altura de la gasolinera del ejido donde residía, fue impactado por alcance por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.

El hombre quedó tendido sobre la cinta asfáltica, por lo que automovilistas dieron aviso al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Policías acordonaron la zona y personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de indicios y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Legal.

Hombre sin hogar pierde la vida atropellado

Los hechos, en la carretera Tampico–Ciudad Valles

