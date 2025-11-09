logo pulso
Seguridad

Choque y volcadura en el circuito Potosí deja solo daños materiales

Una Nissan chocó contra el muro y provocó la volcadura de una Toyota Avanza

Por Pulso Online

Noviembre 09, 2025 09:57 a.m.
A
Choque y volcadura en el circuito Potosí deja solo daños materiales

La mañana de este sábado se registró un aparatoso accidente vial en el circuito Potosí, a la altura del puente de la avenida del Sauce, donde dos vehículos terminaron volcados, aunque por fortuna no hubo personas lesionadas.

El reporte se realizó alrededor de las 09:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Nissan que circulaba con dirección a la carretera a Matehuala perdió el control al descender del puente, impactando contra el muro de contención izquierdo.

El golpe desplazó varios bloques de concreto hacia el carril contrario, justo en el momento en que pasaba una camioneta Toyota Avanza blanca, la cual impactó los restos del muro y terminó volcada en la parte ascendente del puente, obstruyendo los carriles centrales hacia la carretera a Zacatecas.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y coordinar el retiro de los vehículos con grúas, los cuales fueron llevados a una pensión.

A pesar del fuerte impacto, solo se reportaron daños materiales y afectaciones momentáneas al tráfico en la zona.

