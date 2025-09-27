Muere uno de los baleados en el Glitter

El hombre que resultó lesionado el pasado martes durante el ataque armado al centro nocturno Glitter, finalmente perdió la vida en el Hospital Central en donde era atendido por las lesiones que presentaba, en tanto que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Como ya se informó, la noche del martes se registró un ataque al mencionado antro, ubicado en la avenida Carranza casi esquina con Tomasa Estéves, a donde arribaron dos individuos en motocicleta y dispararon contra la fachada del lugar para enseguida darse a la fuga con rumbo desconocido.

Ante el hecho, los presentes corrieron a ponerse a salvo de las balas pero uno de ellos recibió al menos un impacto y quedó tirado en el piso, siendo posteriormente atendido por los paramédicos y trasladado al Hospital Central a recibir la atención médica requerida.

En el nosocomio los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero finalmente falleció la tarde del jueves pese a los esfuerzos.

El hombre fue identificado como Francisco de 41 años de edad, cuyo cuerpo fue entregado a los familiares para que se le brindara la sepultura respectiva, en tanto la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación respectiva para dar con el paradero de los autores del ataque y proceder de acuerdo a la ley.