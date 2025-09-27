logo pulso
Camioneta se vuelca al circular sobre piso resbaloso por la lluvia

Por Redacción

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Camioneta se vuelca al circular sobre piso resbaloso por la lluvia

Sólo daños materiales se registraron en la volcadura de una camioneta que en plena lluvia se desplazaba a alta velocidad por el río Santiago, el conductor perdió control del volante al salir de una curva a la altura del puente de la calle Mariano Otero.

El accidente tuvo lugar cerca de las cinco de la tarde de este jueves, cuando la camioneta Toyota de doble cabina y color blanco circulaba sobre el bulevar Rio Santiago con dirección a Las Lomas, iba a alta velocidad y sobre el piso mojado por la lluvia prevaleciente.

Al salir de una curva encharcada a la altura del puente de Mariano Otero, cerca al edificio Torres Corzo, el conductor perdió el control del volante y de esta forma la camioneta quedó volcada sobre su costado derecho.

Testigos auxiliaron a los dos ocupantes de la camioneta hasta la llegada de los paramédicos que les prestaron los primeros auxilios pero por suerte no presentaban lesiones graves aunque sí se llevaron su buen susto.

Oficiales de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y se esperaba que hubiera un acuerdo sobre el accidente ya que no hubo daños a terceros, solamente los de la propia camioneta.

