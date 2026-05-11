Muerto de Mexquitic era buscado por autoridades

El hombre encontrado sin vida en un campo de futbol del municipio de Mexquitic de Carmona, se trató una persona que tenía ficha de búsqueda y que era originaria de la comunidad Tanquecito de Mendoza, perteneciente a la delegación de Bocas.

Fuentes extraoficiales informaron que se trató de Eleuterio N. de 36 años de edad, el cual fue reportado como desaparecido el pasado cuatro de mayo en la misma localidad, los familiares solicitaron ayuda a las autoridades para su localización.

Fue así como la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero del hombre, el cual era conocido en la localidad también con el sobrenombre de "El Lute".

Según la ficha de búsqueda, tenía tres cicatrices en el cuerpo, una en el lado derecho de la frente, otra en la sien derecha y la tercera en la mano derecha.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La búsqueda inició por parte de las autoridades y fue el pasado sábado día nueve, en que se encontró el cuerpo sin vida de un hombre en el campo de futbol llamado Altavista, ubicado en la carretera a Zacatecas, a poca distancia de la cabecera municipal de Mexquitic.

Trascendió que presentaba múltiples impactos de bala y se presume que ahí fueron a tirar el cadáver ya que no había indicios de que lo hayan ultimado en el mismo sitio.

En las primeras investigaciones, las autoridades establecieron que se trataba del Eleuterio N., domiciliado en Tanquecito de Mendoza, quien ya contaba con la ficha de búsqueda al ser reportado como desaparecido por sus parientes.

El cuerpo fue entregado a los familiares para que se le diera la sepultura correspondiente y su entierro estaba programado en el panteón de la comunidad de Peñasco.