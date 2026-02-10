Obtiene FGR 27 sentencias en sistema abreviado

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado, durante el mes de enero de 2026, obtuvo un resultado de 27 personas sentenciadas en procedimiento abreviado.

Además, se obtuvo la vinculación a proceso de 23 imputados en 17 asuntos por diversos delitos federales y se logró la judicialización de 137 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

Como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por el personal de Policía Federal Ministerial se cumplieron 298 mandamientos ministeriales.

Personal pericial de la institución llevó a cabo 588 intervenciones a través de sus diversas especialidades, entre las que destacan: medicina forense, balística, fotografía, criminalística, lofoscopía forense, psicología, química, valuación, informática y telecomunicaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el mes de enero, la FGR en el estado realizó un evento para la incineración, destrucción y destino final de diversos objetos de delito 125 kilos 85 gramos 200 miligramos de cannabis sativa, 79 kilos 752 gramos de clorhidrato de cocaína, 284 gramos 900 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, dos miligramos de cocaína, un gramo 400 miligramos de clorhidrato de cocaína, 41 gramos 600 miligramos de cocaína, 66 gramos 700 miligramos de Delta 8 THC; 920 gramos 700 miligramos de Delta 9 THC, 46 gramos 400 miligramos de metanfetamina, dos kilos 112 gramos 100 miligramos de metanfetamina y 17 unidades de sustancia negativa.

Se destruyeron 780 kilos de chatarra y 58 piezas objetos del delito consistentes en inhibidores de señal, celulares, chalecos, cajas, bolsas, cascos, ropa, pipas de cristal, vapeadores, entre otros.

En cuanto a la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se obtuvieron cinco acuerdos reparatorios, por un total de 238 mil 392 pesos 22 centavos.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; por lo que se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.