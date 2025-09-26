logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Opera helicóptero con matrícula provisional: SSPC

El trámite de registro avanza sin contratiempos y en estricto cumplimiento con los protocolos de la AFAC

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 26, 2025 11:47 a.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el estado, Jesús Juárez Hernández, informó que el trámite de la nueva aeronave avanza sin contratiempos y en estricto cumplimiento con los protocolos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Indicó que cuenta con una matrícula provisional autorizada, por lo que el helicóptero sí puede realizar los vuelos programados y de mantenimiento.

Todo, mientras concluye el procedimiento administrativo y se determina el seguro especial que respaldará sus operaciones.

El Gobierno del Estado, señaló Juárez Hernández, "ha cumplido en tiempo y forma con todos los requisitos legales y administrativos, garantizando que no exista ninguna irregularidad en el proceso".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Opera helicóptero con matrícula provisional: SSPC
Opera helicóptero con matrícula provisional: SSPC

Opera helicóptero con matrícula provisional: SSPC

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

El trámite de registro avanza sin contratiempos y en estricto cumplimiento con los protocolos de la AFAC

Hallan a un hombre sin vida en bulevar Río Santiago
Hallan a un hombre sin vida en bulevar Río Santiago

Hallan a un hombre sin vida en bulevar Río Santiago

SLP

Redacción

Los hechos, debajo del puente de Prolongación Moctezuma donde aparentemente fue atropellado

Ambulancia choca contra muro de contención
Ambulancia choca contra muro de contención

Ambulancia choca contra muro de contención

SLP

Redacción

Detienen a cinco vendedores de droga
Detienen a cinco vendedores de droga

Detienen a cinco vendedores de droga

SLP

Redacción