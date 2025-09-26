Opera helicóptero con matrícula provisional: SSPC
El trámite de registro avanza sin contratiempos y en estricto cumplimiento con los protocolos de la AFAC
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el estado, Jesús Juárez Hernández, informó que el trámite de la nueva aeronave avanza sin contratiempos y en estricto cumplimiento con los protocolos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
Indicó que cuenta con una matrícula provisional autorizada, por lo que el helicóptero sí puede realizar los vuelos programados y de mantenimiento.
Todo, mientras concluye el procedimiento administrativo y se determina el seguro especial que respaldará sus operaciones.
El Gobierno del Estado, señaló Juárez Hernández, "ha cumplido en tiempo y forma con todos los requisitos legales y administrativos, garantizando que no exista ninguna irregularidad en el proceso".
