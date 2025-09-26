Detienen a cinco vendedores de droga

Cinco presuntos vendedores de droga, a quienes les aseguraron decenas de dosis, fueron capturados en las últimas 24 horas por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal mediante operativos que realizan en toda la entidad.

La corporación considera que, con ello, se evita la venta y consumo de sustancias nocivas entre la población, en especial los jóvenes.

Uno de los hechos tuvo lugar en el municipio de Mexquitic de Carmona, donde los efectivos de la GCE detuvieron a Claudia “N” de 31 años de edad y a Edwin “N” de 18 años, quienes fueron sorprendidos con 32 bolsas con marihuana y 14 dosis de metanfetaminas. La pareja fue detectada en forma sospechosa y al ser sometida a una revisión le fueron encontradas las dosis de la droga.

Por otra parte, en el municipio de Ciudad Valles, quedaron detenidos tres hombres identificados como Pedro “N” y Juan “N”, ambos de 21 años de edad, así como Rolando “N” de 27 años, tras asegurarles 16 dosis de “cristal”; 12 de marihuana; cinco de “crack” y un teléfono.

La evidencia y las personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se les definiera su situación legal por delitos contra la salud.