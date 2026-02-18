Operativo de la PDI deja un choque y cuatro detenidos
El despliegue de la Fiscalía fue en Soledad, pero aún no se informa el delito que se les imputa
Un fuerte operativo de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado se registró la mañana de este miércoles sobre la avenida Adolfo López Mateos, casi en el cruce con Valentín Amador, donde varias personas fueron aseguradas.
El despliegue generó una importante movilización de agentes en la zona, lo que llamó la atención de vecinos y automovilistas que transitaban por el lugar.
De manera preliminar se habla de varios detenidos; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado el delito por el que se les señala ni mayores detalles sobre la intervención.
Durante las maniobras del operativo se reportó un percance vehicular en las inmediaciones, presuntamente relacionado con la movilización policiaca. No se ha precisado si hubo personas lesionadas a consecuencia del choque.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el sitio permanecieron agentes de la PDI, mientras autoridades exhortaron a la ciudadanía a atender las indicaciones y extremar precauciones al circular por la zona.
Los detenidos identificados como Brayan "N", José "N", Alexis "N" y Héctor "N", fueron puestos a disposición de la Fiscalía potosina, donde se dará seguimiento a las carpetas de investigación correspondientes y, en su momento, serán conducidos ante un Juez de control para que se determine su situación jurídica por los daños durante el aseguramiento y lo que les resulte.
Recupera PDI un tráiler con reporte de robo
En acciones operativas, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron el aseguramiento de un remolque tipo caja seca que presentaba reporte de robo activo. Al ...
no te pierdas estas noticias
Operativo de la PDI deja un choque y cuatro detenidos
Redacción
El despliegue de la Fiscalía fue en Soledad, pero aún no se informa el delito que se les imputa
Aparatoso choque en lo alto del Distribuidor Juárez
Redacción
Vehículo impactó en el tramo elevado que conecta Matehuala con carretera a México; unidad ya fue retirada
Video | Pareja en motocicleta asalta a mujer en La Loma
Redacción
Vecinos de Soledad advierten que los robos nocturnos se repiten y piden mayor vigilancia