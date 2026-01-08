Padre e hija resultan lesionados en desigual choque vehicular

CIUDAD VALLES.- Una mujer policía que circulaba en su vehículo particular no tuvo precaución al cruzar el bulevar Lázaro Cárdenas y chocó contra una motoneta; dos personas resultaron lesionadas.

Lo anterior ocurrió la mañana de este miércoles, en la intersección del bulevar y la calle Vicente C. Salazar, frente a la Alameda Municipal. Los heridos fueron identificados como Rigoberto Bárcenas Leyva, de 59 años de edad, y su hija Dalia, de 22 años, ambos vecinos del ejido El Azulejo.

De acuerdo con la información recabada, el accidente habría sido ocasionado por una mujer policía que conducía una camioneta Nissan Rogue color gris, la cual se desplazaba por la calle Vicente C. Salazar con la intención de incorporarse a la carretera libre Valles–Rioverde.

Sin embargo, la conductora no tomó las debidas precauciones al cruzar el bulevar y terminó por impactarse contra una motoneta Italika, en la que viajaban padre e hija.

El hombre sufrió una probable fractura en una de sus piernas, mientras que la joven presentó raspones. Ambos fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de trasladarlos a una clínica para su atención médica.

Elementos de Protección Civil Municipal apoyaron en las labores de auxilio y, posteriormente, arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes se encargaron de resguardar los vehículos involucrados.

Cabe mencionar que la conductora de la camioneta Nissan manifestó su disposición para llegar a un acuerdo con los afectados.