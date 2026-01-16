Padre e hijo resultan heridos en volcadura
El conductor quiso rebasar, pero perdió el control del volante y se salió de la carretera
CIUDAD VALLES.- Un vehículo se salió del camino y volcó sobre la carretera libre Valles-Tampico; el conductor y su hijo menor de edad resultaron lesionados.
La tarde de este jueves, Jesús Osvaldo de 30 años de edad, circulaba en un vehículo Volkswagen Vento azul, con dirección de Tamuin a Ciudad Valles.
Según testigos, en el kilómetro 6, tramo San Felipe-Cemex, el conductor quiso rebasar, pero perdió el control del volante y se salió de la carretera, chocando contra un talud y posteriormente su unidad volcó.
Jesús viajaba en compañía de un menor de edad, ambos resultaron lesionados, y fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). De milagro las lesiones fueron leves y no fue necesario su traslado a un hospital. También apoyaron en el auxilio elementos del Cuerpo de Bomberos, así como Policías Municipales.
