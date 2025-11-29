logo pulso
Seguridad

Tras persecución vuelca patrulla de la GC, 5 heridos

Por Redacción

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
HUEHUETLÁN.- La Guardia Civil Estatal en la región Huasteca, informa que la madrugada de este viernes se registró la persecución de una camioneta con civiles, luego de que elementos en patrullaje se percataran que intentaron evadir a la autoridad. Por este hecho, se confirma la detención de tres personas, dos femeninas y un masculino.

 Al marcarle el alto, el conductor aceleró la marcha, originando una persecución en la que, metros adelante, la unidad particular perdió el control y terminó volcada.

Este hecho se registró en la carretera México-Laredo a la altura de La Pimienta-La Escalera en la comunidad Tanute, Municipio de Aquismón.

De manera simultánea, una patrulla de la GCE que acudía al seguimiento resultó accidentada debido a las maniobras realizadas resultando lesionados cinco elementos que ya son atendidos en un hospital de la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el lugar se aseguraron a tres personas, involucradas identificadas como Marco N., Montserrat N. y Gabriela N. mismas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Cabe mencionar que los detenidos presuntamente efectuaban los denominados “arrancones” con otros vehículos ya identificados en algunas carreteras del lugar poniendo en riesgo la vida de sí mismos, así como la de los civiles que transitan.

