Policía arrolla y mata a mujer en Rioverde

RIOVERDE.- Un elemento de Seguridad Pública que manejaba una patrulla atropella a trabajadora, lamentablemente debido al accidente perdió la vida.

Los hechos sucedieron en la Ciudad Judicial ayer por la mañana, cuando una mujer salía de trabajar de la empresa, a bordo una motocicleta en la que se trasladaba con dirección a su casa en la Colonia de Santa Rosa.

Sin embargo, de pronto apareció una patrulla de Seguridad Pública que la embistió y debido a las lesiones que sufrió falleció en el lugar.

El sitio fue acordonado por elementos de la Guardia Nacional y el policía fue detenido, llegaron paramédicos que luego de auscultar a la infortunada mujer confirmaron que la joven no tenía signos vitales, Servicios Periciales levantó el cuerpo de la mujer. Más tarde su cuerpo fue reclamado por su familia para brindarle cristiana sepultura.

El agente policiaco quedó detenido y se iniciará un proceso para deslindar responsabilidades.