logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Policía arrolla y mata a mujer en Rioverde

La víctima a bordo de una motocicleta salía de trabajar de una empresa

Por Redacción

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Policía arrolla y mata a mujer en Rioverde

RIOVERDE.- Un elemento de Seguridad Pública que manejaba una patrulla atropella a trabajadora, lamentablemente debido al accidente perdió la vida.

Los hechos sucedieron en la Ciudad Judicial ayer por la mañana, cuando una mujer salía de trabajar de la empresa, a bordo una motocicleta en la que se trasladaba con dirección a su casa en la Colonia de Santa Rosa.

Sin embargo, de pronto apareció una patrulla de Seguridad Pública que la embistió y debido a las lesiones que sufrió falleció en el lugar.

El sitio fue acordonado por elementos de la Guardia Nacional y el policía fue detenido, llegaron paramédicos que luego de auscultar a la infortunada mujer confirmaron que la joven no tenía signos vitales, Servicios Periciales levantó el cuerpo de la mujer. Más tarde su cuerpo fue reclamado por su familia para brindarle cristiana sepultura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El agente policiaco quedó detenido y se iniciará un proceso para deslindar responsabilidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La SCJN ordena cumplir con pensión alimenticia retroactiva
La SCJN ordena cumplir con pensión alimenticia retroactiva

La SCJN ordena cumplir con pensión alimenticia retroactiva

SLP

El Universal

El derecho de alimentos y la paternidad biológica en el foco de la SCJN con pensión retroactiva.

Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial
Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial

Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial

SLP

Redacción

Asalto dejó un botín cercano a 800 mil pesos.

Padre e hija, lesionados en desigual choque
Padre e hija, lesionados en desigual choque

Padre e hija, lesionados en desigual choque

SLP

Huasteca Hoy

El accidente habría sido ocasionado por una mujer policía

Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga
Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga

Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga

SLP

Redacción

Los hechos, en la carretera a Rioverde, cerca de Colinas del Parque