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Por golpear a parientes acaban tras las rejas

Por Redacción

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
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Por golpear a parientes acaban tras las rejas

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron, en hechos distintos, a una mujer y dos hombres por presunta violencia familiar, esto en las colonias Hogares Ferrocarrileros Tercera Sección, Quintas de la Hacienda y Rancho Nuevo.

Con atención inmediata a llamados ciudadanos, el primer reporte fue atendido en la calle Tehuacán de la colonia Hogares Ferrocarrileros Tercera Sección, donde oficiales de la GCM detuvieron a Ángeles "N" de 41 años, quien presuntamente habría agredido física y verbalmente a su hermano y a su madre al interior de su domicilio.

Posteriormente, agentes municipales se trasladaron a Avenida Villa del Sol, en la colonia Quintas de las Haciendas Tres, donde quedo detenido César "N" de 24 años, por una presunta agresión física y verbal y el posible robo de un teléfono celular, en agravio de su expareja.

Finalmente, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia Rancho Nuevo, oficiales municipales detuvieron a Jaime "N" de 27 años, señalado por presunta violencia familiar y amenazas con arma blanca en contra de sus hermanos.

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A todos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar. 

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