Por tierra y aire, patrullan en Villa de Reyes

Este martes, la Guardia Civil Estatal (GCE) implementó operativos aéreos y terrestres en el municipio de Villa de Reyes y en la zona oriente de la capital potosina, logrando la detención de tres personas por posesión de droga.

Los dispositivos contaron con la participación de más de mil elementos, apoyados por unidades todo terreno y el helicóptero de vigilancia aérea, lo que permitió cubrir amplias zonas rurales y urbanas de difícil acceso.

En menos de 12 horas de intervención, la corporación informó que los resultados debilitan las capacidades operativas y financieras de los grupos criminales, evitando su asentamiento o expansión dentro del territorio potosino.

De acuerdo con el reporte, dos mujeres fueron detenidas en la comunidad El Rosario y un hombre en la cabecera municipal de Villa de Reyes.

Las detenidas fueron identificadas como Sarahí N., de 18 años, y una menor de 17 años, sorprendidas con dosis de droga; mientras que el masculino arrestado en la zona centro no proporcionó sus generales.

La GCE indicó que mantiene presencia terrestre y aérea en toda la demarcación y que, durante uno de los sobrevuelos, varias personas intentaron huir de un inmueble, lo que permitió su captura al coordinar acciones con el personal operativo en tierra.

