Con armas prohibidas, arrestan a tres

Por Redacción

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Con armas prohibidas, arrestan a tres

Tres hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad, dos por portación de arma prohibida y uno por presunto robo a comercio, además de portación de arma prohibida. Los hechos se llevaron a cabo en labores preventivas efectuadas para mantener la paz social.

El primer arresto se realizó en la calle Villa del Carmen, en la colonia Villas del Sol, donde agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas. Luego de entrevistarlo, se identificó como Alberto “N” de 32 años, encontrándole un objeto punzocortante similar a una navaja.

José “N” de 41 años fue detectado por policías soledenses en la calle Rito García, de la colonia Genovevo Rivas Guillén, cuando los agredió verbalmente, localizándole un machete.

Por último, en la calle Libertad, en la colonia El Morro, oficiales municipales atendieron un reporte ciudadano, donde trabajadores de un supermercado señalaron a un sujeto que intentó sustraer mercancía sin pagar y los amenazó con un objeto metálico.

Luego de entrevistarlo, el señalado dijo llamarse Juan “N” de 43 años, descubriéndole artículos de aseo y un objeto de metal afilado con las características de un cuchillo.

Por tierra y aire, patrullan en Villa de Reyes

SLP

Redacción

Hampones desvalijaban taxi que habían robado

SLP

Redacción

Muere adolescente en fatal accidente de motocicleta

SLP

Redacción

Con armas prohibidas, arrestan a tres

SLP

Redacción