Presunto asaltante es aprehendido por la PDI

Un supuesto asaltantes de tiendas de convenciencia, en especial OXXO´s, fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, mediante un ordenamiento judicial por su aparente responsabilidad en el delito de robo calificado ocurrido en la ciudad capital.

La detención se llevó a cabo en el Barrio de Santiago, perteneciente a la capital potosina, derivado de labores operativas permitieron ubicar al imputado en la zona señalada.

Al momento de su aseguramiento, los elementos investigadores procedieron a darle lectura a los derechos que le asisten como persona detenida, así como a informarle el motivo de su detención y el contenido de la orden judicial en su contra.

Posteriormente, el imputado fue sometido a certificación médica, garantizando en todo momento el respeto a su integridad física; además, su detención fue inscrita en el Registro Nacional de Detenciones, para ser trasladado ante la autoridad judicial requirente, donde se definirá su situación jurídica conforme a derecho.

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Cabe señalar que el detenido es considerado un objetivo prioritario por su probable participación en diversos robos con violencia a tiendas de conveniencia.

La Fiscalía continuará con la integración de las indagatorias correspondientes, a fin de fortalecer las acciones de procuración de justicia en beneficio de la ciudadanía.