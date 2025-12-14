logo pulso
Queman puesto ambulante en Cd. Valles

Por Redacción

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
Queman puesto ambulante en Cd. Valles

CIUDAD VALLES.- Desconocidos le prendieron fuego a un puesto ambulante que se ubicaba a la altura del fraccionamiento Altavista; las pérdidas fueron totales.

La mañana de este sábado, un hombre que se dedica a vender chicharrones de res encontró su puesto totalmente quemado, en la calle Reforma y la avenida Ejército Mexicano, en el sector antes mencionado.

Se trataba de una estructura construida de madera y lámina, y probablemente fue durante el transcurso de la madrugada cuando le prendieron fuego.

Nadie supo decirle al afectado quién cometió este acto, pues en ese punto hay poca iluminación y los vecinos no vieron a nadie.

El comerciante señaló que interpondría una denuncia para que se realicen las investigaciones correspondientes y se dé con el responsable.

