Queman puesto ambulante en Cd. Valles
CIUDAD VALLES.- Desconocidos le prendieron fuego a un puesto ambulante que se ubicaba a la altura del fraccionamiento Altavista; las pérdidas fueron totales.
La mañana de este sábado, un hombre que se dedica a vender chicharrones de res encontró su puesto totalmente quemado, en la calle Reforma y la avenida Ejército Mexicano, en el sector antes mencionado.
Se trataba de una estructura construida de madera y lámina, y probablemente fue durante el transcurso de la madrugada cuando le prendieron fuego.
Nadie supo decirle al afectado quién cometió este acto, pues en ese punto hay poca iluminación y los vecinos no vieron a nadie.
El comerciante señaló que interpondría una denuncia para que se realicen las investigaciones correspondientes y se dé con el responsable.
